Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вологде локализовали пожар в развлекательном центре

Пожар локализовали на площади 900 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

Пожар в ресторане Вологды был локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Мэр города Андрей Накрошаев сообщал, что в результате пожара в развлекательном центре «Огни Сухоны» инцидента была эвакуирована 15 человек, и, к счастью, пострадавших не зафиксировано.

По информации МЧС, огонь охватил кровлю здания на площади 900 квадратных метров. В настоящее время пожарные продолжают работу по полному устранению возгорания.

Ранее мощный пожар вспыхнул в отеле в турецком городе Бурса, здание полностью сгорело, погиб один человек. Отель был закрыт после проверки из-за пожара на горнолыжном курорте Карталкая, где погибли 79 человек.