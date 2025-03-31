В Вологде локализовали пожар в развлекательном центре

Пожар в ресторане Вологды был локализован на площади 900 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.
Мэр города Андрей Накрошаев сообщал, что в результате пожара в развлекательном центре «Огни Сухоны» инцидента была эвакуирована 15 человек, и, к счастью, пострадавших не зафиксировано.
По информации МЧС, огонь охватил кровлю здания на площади 900 квадратных метров. В настоящее время пожарные продолжают работу по полному устранению возгорания.
Ранее мощный пожар вспыхнул в отеле в турецком городе Бурса, здание полностью сгорело, погиб один человек. Отель был закрыт после проверки из-за пожара на горнолыжном курорте Карталкая, где погибли 79 человек.