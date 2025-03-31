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В Мандалае сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов живую женщину

Доступ к женщине был сильно затруднен, и разбор завалов занял около восьми часов.

В зоне землетрясения в Мандалае сотрудники МЧС России спасли женщину, находившуюся под завалами более двух суток. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшую обнаружили поисковые собаки кинологического расчета, после чего началась сложная спасательная операция, проводившаяся совместно с китайскими специалистами. Доступ к женщине был сильно затруднен, и разбор завалов занял около восьми часов.

Как уточнили в пресс-службе, работы велись в ночное время в условиях повышенной опасности. Операцию осложняли масштабные разрушения, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Мьянме 28 марта, согласно данным метеорологической службы Таиланда. Число погибших превысило 1,6 тысячи человек.

Руководитель российского сводного отряда Сергей Воронцов ранее заявлял, что под завалами могут оставаться живые люди, и поисково-спасательные работы будут продолжаться в круглосуточном режиме.