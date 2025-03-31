США заинтересовались редкоземельными металлами РФ

Как писало URA.RU, после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп выразил заинтересованность в развитии масштабных торговых отношений с Российской Федерацией. Особенное внимание он уделил возможности закупки редкоземельных элементов. Ранее Трамп анонсировал сделку по совместной разработке недр на Украине. Он отметил, что она скоро будет подписана, пишет «Национальная Служба Новостей».