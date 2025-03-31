США заинтересовались редкоземельными металлами РФ

США проявили интерес к редкоземельным металлам России.
Россия и Соединенные Штаты начали обсуждение проектов, связанных с редкоземельными металлами. Об этом рассказал генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента по вопросам инвестиционно-экономических связей с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.
«Редкоземельные металлы — важная сфера для сотрудничества. И, безусловно, мы начали дискуссии о различных редкоземельных металлах и проектах в России, — поделился Дмитриев в беседе с “Известиями”.
Согласно заявлению Дмитриева, отдельные компании уже выразили заинтересованность в проектах. Издание отметило, что планируется встреча представителей Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в середине апреля в Эр-Рияде.
Как писало URA.RU, после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп выразил заинтересованность в развитии масштабных торговых отношений с Российской Федерацией. Особенное внимание он уделил возможности закупки редкоземельных элементов. Ранее Трамп анонсировал сделку по совместной разработке недр на Украине. Он отметил, что она скоро будет подписана, пишет «Национальная Служба Новостей».