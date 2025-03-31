Что известно о стрельбе с крыши дома в Мурманске

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- В Мурманске на Кольском проспекте, 10 произошла стрельба, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
- Неизвестный стрелял с крыши 14-этажного дома.
- В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в оперативных службах.
- Мужчина открыл стрельбу по автомобилю ППС.
- В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в оперативных службах.
- Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
- На время работы правоохранителей Кольский проспект был оцеплен за два квартала от места ЧП.
Работа силовиков
- Стрелявшего нейтрализовали сотрудники Росгвардии.
- По данным экстренных служб, мужчина получил тяжелые ранения, его обезвредили снайперы.
- Сотрудники МВД устанавливают его мотивы.
- На месте ЧП изъяты две единицы оружия.
- Работу правоохранительных органов координирует на месте прокурор Октябрьского округа Мурманска.
О стрелявшем
- По данным регионально СУ СК, стрельбу вел местный житель 1981 года рождения.