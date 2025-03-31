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Что известно о стрельбе с крыши дома в Мурманске

В Мурманске неизвестный открыл огонь с крыши дома. Пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • В Мурманске на Кольском проспекте, 10 произошла стрельба, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
  • Неизвестный стрелял с крыши 14-этажного дома.
  • В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в оперативных службах.
  • Мужчина открыл стрельбу по автомобилю ППС.
  • В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в оперативных службах.
  • Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
  • На время работы правоохранителей Кольский проспект был оцеплен за два квартала от места ЧП.

Работа силовиков

  • Стрелявшего нейтрализовали сотрудники Росгвардии.
  • По данным экстренных служб, мужчина получил тяжелые ранения, его обезвредили снайперы.
  • Сотрудники МВД устанавливают его мотивы.
  • На месте ЧП изъяты две единицы оружия.
  • Работу правоохранительных органов координирует на месте прокурор Октябрьского округа Мурманска.

О стрелявшем

  • По данным регионально СУ СК, стрельбу вел местный житель 1981 года рождения.