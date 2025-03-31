СК раскрыл, что произошло в Мурманске

Стрелок был нейтрализован.
СК возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). На месте были обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия», — говорится в сообщении.
Стрелок, находящийся на крыше здания, оказывал сопротивление. По данным СК, пострадавших в результате инцидента не было.