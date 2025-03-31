ГАИ: Мужчины в пять раз чаще женщин попадали в аварии в 2024 году

По данным отчёта, мужчины были вовлечены в более 96 тысяч ДТП, тогда как женщины — в свыше 18 тысяч. При этом количество аварий с участием мужчин увеличилось на 4,5 тысячи по сравнению с 2023 годом, а число происшествий с женщинами-водителями возросло на 1,2 тысячи.
А ранее опрос показал, что большинство российских водителей испытывают раздражение к неопытным водителям и автохамам. Опрошенные отметили, что их беспокоят нарушители правил дорожного движения, особенно те, кто игнорирует знаки и светофоры. Больше половины выразили недовольство по поводу водителей, которые резко меняют полосу движения.