Пострадавших в результате стрельбы в Мурманске нет

Мужчина открыл стрельбу по полицейским.
В результате стрельбы в центре Мурманска жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«Мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС. В ходе штурма крыши стрелявший обезврежен. Пострадавших нет.», — добавили в СК.
Стрелок забаррикадировался на крыше здания, что затруднило доступ правоохранительных органов к нему. События развивались быстро, и последние выстрелы были слышны всего десять минут до момента, когда стрелка удалось обезвредить.