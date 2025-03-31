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Пострадавших в результате стрельбы в Мурманске нет

В результате стрельбы в центре Мурманска жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Мужчина открыл стрельбу по полицейским.

В результате стрельбы в центре Мурманска жертв и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«Мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС. В ходе штурма крыши стрелявший обезврежен. Пострадавших нет.», — добавили в СК.

Стрелок забаррикадировался на крыше здания, что затруднило доступ правоохранительных органов к нему. События развивались быстро, и последние выстрелы были слышны всего десять минут до момента, когда стрелка удалось обезвредить.