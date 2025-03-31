На Украине закончатся отсрочки от мобилизации

«Те, кто и в этот раз не успел, не лишаются права оформлять отсрочки для сотрудников навсегда. Но так как старые брони массово слетят, у военкомов появится своего рода 'окно возможностей', то есть можно будет перевыполнять планы по мобилизации», — цитирует РИА Новости.