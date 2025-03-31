У украинских военкомов появится шанс перевыполнять планы по мобилизации.
Старые отсрочки от мобилизации на Украине перестанут действовать с 1 апреля 2025 года. Это даст возможность военкоматам увеличить число мобилизованных, сообщает Ростислав Кравец, глава адвокатского объединения «Кравец и партнеры».
«Те, кто и в этот раз не успел, не лишаются права оформлять отсрочки для сотрудников навсегда. Но так как старые брони массово слетят, у военкомов появится своего рода 'окно возможностей', то есть можно будет перевыполнять планы по мобилизации», — цитирует РИА Новости.
Отмечается, что несмотря на возможность оформления новых отсрочек, массовое прекращение действия старых броней создаст для военкоматов «окно возможностей» для перевыполнения планов по мобилизации. Более того, предприятия, не успевшие подтвердить необходимый статус своих сотрудников, лишатся права на бронирование сотрудников.
Ранеепредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что президент России Владимир Путин пытается спасти украинцев от киевского режима. Об этом говорит требование остановить принудительную мобилизацию на территории Украины, озвученное в ходе разговора Путина и главы США Дональда Трампа.