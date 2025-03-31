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Открывший стрельбу в Мурманске мужчина получил ранение

Личность и мотивы стрелка устанавливаются.

Источник: Аргументы и факты

Стрелявший с крыши здания в Мурманске получил ранения, сообщили в экстренных службах региона. В настоящее время устанавливаются мотивы и личность стрелявшего, как указано в Telegram-канале МВД Медиа.

«Полицейскими организовано оцепление проезжей части и территории вблизи жилых домов», — говорится в сообщении.

На место прибыли следственно-оперативная группа, и в настоящее время продолжается работа по выяснению мотивов и личности стрелявшего.

Инцидент произошел на Кольском проспекте, где неизвестный открыл огонь с крыши общежития по адресу Кольский проспект, 10. Предположительно, стрелок использовал винтовку.