Открывший стрельбу в Мурманске мужчина получил ранение

Стрелявший с крыши здания в Мурманске получил ранения, сообщили в экстренных службах региона. В настоящее время устанавливаются мотивы и личность стрелявшего, как указано в Telegram-канале МВД Медиа.
«Полицейскими организовано оцепление проезжей части и территории вблизи жилых домов», — говорится в сообщении.
На место прибыли следственно-оперативная группа, и в настоящее время продолжается работа по выяснению мотивов и личности стрелявшего.
Инцидент произошел на Кольском проспекте, где неизвестный открыл огонь с крыши общежития по адресу Кольский проспект, 10. Предположительно, стрелок использовал винтовку.