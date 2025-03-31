СК опубликовал видео с места стрельбы в Мурманске

Сотрудники силовых структур обезвредили преступника, открывшего огонь с крыши многоэтажного жилого здания в Мурманске. В Следственном Комитете возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органанов. Кроме того, выяснилась личность преступника. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК по Мурманской области.