СК опубликовал видео с места стрельбы в Мурманске

Сотрудники силовых структур обезвредили преступника, открывшего огонь с крыши многоэтажного жилого здания в Мурманске. В Следственном Комитете возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органанов. Кроме того, выяснилась личность преступника. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК по Мурманской области.
Злоумышленником оказался местный житель 1981 года рождения. На месте ЧП обнаружили два огнестрельных оружия. Следственный Комитет начал проверку инцидента. Известно, что пострадавших в результате стрельбы нет.
«Установлено, что в вечернее время 30 марта 2025 года находящийся на крыше дома 10 по проспекту Кольскому в Мурманске мужчина открыл стрельбу по экипажу ППС. В ходе штурма крыши стрелявший обезврежен», — добавили в региональном СК.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил данные о нейтрализации злоумышленника. Он поблагодарил сотрудников силовых органов за оперативную работу.