В Мурманске возбуждено дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей

В Мурманске возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом информирует СУ СК по области.
«Следственными органами следственного управления СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, открывшего стрельбу в Мурманске», — следует из сообщения СК.
Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, 30 марта в вечернее время неизвестный, расположившийся на кровле здания по адресу Кольский проспект, 10, начал обстреливать патрульно-постовую службу. В результате нападавший был нейтрализован. Жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Позднее Губернатор региона Андрей Чибис подтвердил стрельбу с крыши дома в Мурманске.
Накануне «КП»-Мурманск" подробно писал о инциденте в регионе.