В Мурманске возбуждено дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей

Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, 30 марта в вечернее время неизвестный, расположившийся на кровле здания по адресу Кольский проспект, 10, начал обстреливать патрульно-постовую службу. В результате нападавший был нейтрализован. Жертв и пострадавших в результате инцидента не зафиксировано. Позднее Губернатор региона Андрей Чибис подтвердил стрельбу с крыши дома в Мурманске.