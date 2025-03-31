Изъяты карабин и ружьё: СК показал видео с крыши в Мурманске, с которой велась стрельба

Устроивший стрельбу также планировал поджечь крышу — он облил её бензином. Огонь 44-летний подозреваемый вёл из карабина «Вепрь» и охотничьего ружья ИЖ-27. В зависимости от результатов расследования ему грозит наказание, которое может варьироваться от лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет, либо пожизненное заключение.