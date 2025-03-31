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Изъяты карабин и ружьё: СК показал видео с крыши в Мурманске, с которой велась стрельба

Следственными органами СК России по Мурманской области было инициировано уголовное производство в отношении мужчины, который открыл огонь с крыши здания. Преступление квалифицировано как покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов по статье 317 УК РФ.

Источник: Life.ru

«На месте обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в пресс-службе СК.

Крыша в Мурманске, с которой стрелял злоумышленник. Видео © Telegram / СУ СК России по Мурманской области.

Устроивший стрельбу также планировал поджечь крышу — он облил её бензином. Огонь 44-летний подозреваемый вёл из карабина «Вепрь» и охотничьего ружья ИЖ-27. В зависимости от результатов расследования ему грозит наказание, которое может варьироваться от лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет, либо пожизненное заключение.

Напомним, в Мурманске с крыши многоэтажного здания злоумышленник открыл огонь вечером 30 марта. Очевидцы сообщили, что несколько человек получили ранения. Снайперам удалось нейтрализовать преступника, он тяжело ранен, но жив.