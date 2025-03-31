Пушилин: в Горловке за сутки при обстрелах ВСУ пострадали три человека

Пушилин отметил, что пострадавшим оказывается медицинская помощь. Помимо ранений гражданских, обстрел нанес значительный материальный ущерб: повреждены четыре жилых дома, два газопровода и два автомобиля, включая машину журналистов. Всего за день украинские военные нанесли около десяти ударов, используя ствольную артиллерию калибра 155 мм и ударный дрон.