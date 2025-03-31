СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Мурманске

На месте происшествия в настоящее время работает следственная группа под руководством начальника следственного управления СК России по Мурманской области. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Также проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.