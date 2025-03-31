СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы в Мурманске

После стрельбы в центре Мурманска возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает следственное управление СК России по региону в своем Telegram-канале.
Уголовное дело в отношении мужчины, открывшего огонь в Мурманске, было возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
Следствие установило, что вечером 30 марта мужчина, находясь на крыше дома номер 10 по Кольскому проспекту, открыл стрельбу по экипажу ППС. В результате штурма крыши стрелявший был обезврежен, и, к счастью, пострадавших нет.
На месте происшествия в настоящее время работает следственная группа под руководством начальника следственного управления СК России по Мурманской области. В ходе осмотра были обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Также проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Ранее сообщалось, что стрелявший с крыши здания в Мурманске получил ранение, сообщили в экстренных службах региона. В настоящее время устанавливаются мотивы и личность стрелявшего.