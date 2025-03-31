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Шагающий земснаряд утонул при попытке достать американский БТР из болота в Литве

На пятый день операции по извлечению затонувшей в болоте Литвы американской ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules шагающий земснаряд ушел в ил. Об этом сообщает "Военное дело.

Несколько единиц техники затонули в болоте.

На пятый день операции по извлечению затонувшей в болоте Литвы американской ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules шагающий земснаряд ушел в ил. Об этом сообщает "Военное дело.

«В процессе работы устройства произошла авария — разорвался шланг гидравлической системы, отвечающий за функционирование одной из его ног. В результате земснаряд также застрял в трясине во время замены поврежденной детали», — как отмечает издание.

Ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules армии США затонула в болоте на территории центрального полигона армии Литвы, оказавшись под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем илистого грунта. Сложные погодные условия и высокий уровень воды значительно усложнили операцию по спасению машины, которая уже продолжается более пяти дней.