Нападавший из Мурманска получил тяжелые ранения при задержании

Злоумышленник начал стрельбу из двух оружий, находясь на крыше одного из жилых зданий Мурманска. Нападавший запер люк, из-за чего сотрудники силовых структур не могли попасть к месту ЧП. Но его всё же удалось обезвредить. Он не стал вступать в переговоры, в следствие чего получил тяжелые ранения. Об этом сообщили РИА Новости в СУ Следственного Комитета по Мурманской области.