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Нападавший из Мурманска получил тяжелые ранения при задержании

В СК заявили, что стрелявший на крыше в Мурманске не вступал в переговоры.

Источник: Комсомольская правда

Злоумышленник начал стрельбу из двух оружий, находясь на крыше одного из жилых зданий Мурманска. Нападавший запер люк, из-за чего сотрудники силовых структур не могли попасть к месту ЧП. Но его всё же удалось обезвредить. Он не стал вступать в переговоры, в следствие чего получил тяжелые ранения. Об этом сообщили РИА Новости в СУ Следственного Комитета по Мурманской области.

Происшествие случилось вечером 30 марта. Злоумышленник находился на крыше дома на Кольском проспекте, 10. Мужчина начал стрельбу по сотрудникам ППС. Его обезоружили в ходе штурма.

«Он тяжело ранен. Это мужчина, по виду славянской внешности», — уточнили в региональном Следственном Комитете.

По словам очевидцев, злоумышленник совершил не менее 30 выстрелов. Сотрудники МВД оперативно прибыли на место и отыскали нападавшего. Его мотивы пока не установлены.