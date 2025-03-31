Нападавший из Мурманска получил тяжелые ранения при задержании

Злоумышленник начал стрельбу из двух оружий, находясь на крыше одного из жилых зданий Мурманска. Нападавший запер люк, из-за чего сотрудники силовых структур не могли попасть к месту ЧП. Но его всё же удалось обезвредить. Он не стал вступать в переговоры, в следствие чего получил тяжелые ранения. Об этом сообщили РИА Новости в СУ Следственного Комитета по Мурманской области.
Происшествие случилось вечером 30 марта. Злоумышленник находился на крыше дома на Кольском проспекте, 10. Мужчина начал стрельбу по сотрудникам ППС. Его обезоружили в ходе штурма.
«Он тяжело ранен. Это мужчина, по виду славянской внешности», — уточнили в региональном Следственном Комитете.
По словам очевидцев, злоумышленник совершил не менее 30 выстрелов. Сотрудники МВД оперативно прибыли на место и отыскали нападавшего. Его мотивы пока не установлены.