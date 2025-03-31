ЕС готовится к долгому конфликту с РФ

ЕС готовится к различным военным сценариям.
Европейские военные полагают, что конфронтация с Россией будет длительной, и готовятся к различным сценариям военного противостояния. Об этом сообщает газета Figaro.
«Европейские военные готовятся к долгосрочной конфронтации с Россией», — пишет издание. В статье говорится, что военные эксперты анализируют потенциальные угрозы, включая гибридные атаки.
Помимо этого, в материале упоминается, что полномасштабный конфликт между Европой и Россией кажется маловероятным из-за опасности ядерной эскалации, но ограниченный конфликт рассматривается как более вероятный. Некоторые называют срок в четыре-пять лет. В связи с этим, французские военные проходят подготовку с акцентом на такие риски в ближайшие годы. Им внушается, что для Франции риски эскалации весомы, сообщает издание.
Ранее Европой обсуждались планы развертывания военных сил на Украине, в том числе вдоль реки Днепр. С такой инициативой выступала Франция.