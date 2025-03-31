ЕС готовится к долгому конфликту с РФ

Помимо этого, в материале упоминается, что полномасштабный конфликт между Европой и Россией кажется маловероятным из-за опасности ядерной эскалации, но ограниченный конфликт рассматривается как более вероятный. Некоторые называют срок в четыре-пять лет. В связи с этим, французские военные проходят подготовку с акцентом на такие риски в ближайшие годы. Им внушается, что для Франции риски эскалации весомы, сообщает издание.