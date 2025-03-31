СК: стрелявшим с крыши в Мурманске оказался 43-летний местный житель

Мужчина, устроивший стрельбу с крыши жилого дома в Мурманске, оказался местным жителем, родившимся в 1981 году. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Мурманской области.
Во время задержания стрелявший получил тяжелые ранения, сообщили экстренные службы региона. По их данным, он обладает славянской внешностью.
В результате его действий был поврежден автомобиль патрульно-постовой службы. Как сообщил руководитель отдела криминалистики регионального СК Виталий Баранов, на месте происшествия обнаружены две единицы огнестрельного оружия, включая нарезное, а также большое количество стреляных гильз.
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее сообщал в Telegram, что правоохранительные органы проводят операцию в районе происшествия и призывал жителей соблюдать меры предосторожности. Позднее стало известно, что стрелявший был нейтрализован силами Росгвардии.
После стрельбы в центре Мурманска возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.