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СК: стрелявшим с крыши в Мурманске оказался 43-летний местный житель

Мужчина получил тяжелые ранения при задержании.

Источник: Следственный комитет России

Мужчина, устроивший стрельбу с крыши жилого дома в Мурманске, оказался местным жителем, родившимся в 1981 году. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Мурманской области.

Во время задержания стрелявший получил тяжелые ранения, сообщили экстренные службы региона. По их данным, он обладает славянской внешностью.

В результате его действий был поврежден автомобиль патрульно-постовой службы. Как сообщил руководитель отдела криминалистики регионального СК Виталий Баранов, на месте происшествия обнаружены две единицы огнестрельного оружия, включая нарезное, а также большое количество стреляных гильз.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис ранее сообщал в Telegram, что правоохранительные органы проводят операцию в районе происшествия и призывал жителей соблюдать меры предосторожности. Позднее стало известно, что стрелявший был нейтрализован силами Росгвардии.

После стрельбы в центре Мурманска возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.