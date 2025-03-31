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В Киеве боец ВСУ ударил девушку по голове из-за песен Валерия Меладзе

В Голосеевском районе Киева произошёл конфликт между бойцом ВСУ и группой отдыхающих. Все началось, когда одна из компаний включила русскоязычные песни, в том числе композиции Валерия Меладзе. Это вызвало недовольство у соседей, среди которых оказался военнослужащий.
Источник: Life.ru

После того как девушкам сделали замечание, они выключили музыку, однако вскоре снова вернули её на протяжении отдыха. Это привело к новому витку событий. Одна из участниц группы бросила бутылку в сторону военного. В результате он схватил одну из девушек за волосы и ударил её по голове.

Конфликт ВСУшника и группы людей, слушавших Валерия Меладзе. Видео © Украинские СМИ.

Полиция Киева подтвердила факт происшествия, отметив, что все стороны конфликта были установлены, а в настоящее время проводится расследование обстоятельств инцидента.

А ранее фанатки Меладзе устроили потасовку в Эстонии. Драка случилась между двумя женщинами, которые не поделили вид на певца. Одна из фанаток, купившая билеты на сидячие места, не оценила танцы поклонницы рядом.