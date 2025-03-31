В Киеве боец ВСУ ударил девушку по голове из-за песен Валерия Меладзе

После того как девушкам сделали замечание, они выключили музыку, однако вскоре снова вернули её на протяжении отдыха. Это привело к новому витку событий. Одна из участниц группы бросила бутылку в сторону военного. В результате он схватил одну из девушек за волосы и ударил её по голове.
Конфликт ВСУшника и группы людей, слушавших Валерия Меладзе. Видео © Украинские СМИ.
Полиция Киева подтвердила факт происшествия, отметив, что все стороны конфликта были установлены, а в настоящее время проводится расследование обстоятельств инцидента.
А ранее фанатки Меладзе устроили потасовку в Эстонии. Драка случилась между двумя женщинами, которые не поделили вид на певца. Одна из фанаток, купившая билеты на сидячие места, не оценила танцы поклонницы рядом.