Трамп сделал важное заявление о введении пошлин

Трамп объявил о драконовских тарифах на автомобили.
Президент США Дональд Трамп объявил о введении постоянных тарифов на импорт автомобилей и автозапчастей. Об этом сообщает NBC News.
«Эти тарифы являются неизменными. На протяжении последних 40 лет мир эксплуатировал Соединенные Штаты. Мы лишь восстанавливаем справедливость, и, честно говоря, я проявляю значительную щедрость», — рассказал Трамп.
Трамп также указал, что для него не играет роли возможное повышение стоимости автомобилей производителями в ответ на введение 25-процентных пошлин на все зарубежные автомобили. Он считает, что это может стимулировать спрос на американские машины.
Решение президента Дональда Трампа о введении постоянных тарифов на импорт автомобилей и автозапчастей стало частью его более широкой политики торговой войны, направленной на защиту американских производителей и экономики. Ранее он анонсировал введение 25-процентных тарифов на все иностранные автомобили.