Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрельба в Мурманске: что известно к этому часу

в материале URA.RU.

Неизвестный начал стрелять по людям в Кольском районе Мурманска.

В Мурманске мужчина открыл огонь по прохожим. Стрельбу он вел с крыши 14-этажного здания. Бойцы Росгвардии нейтрализовали злоумышленника, а на месте нашли две единицы огнестрельного оружия. Подробности произошедшего — в материале URA.RU.

Что произошло.

Неизвестный вечером 30 марта начал стрелять по людям в Мурманска. Мужчина залег на крышу многоэтажки по проспекту Кольскому. Об этом рассказали очевидцы, чуть позже информацию подтвердил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он также призвал жителей города не приближаться к месту ЧП.

Штурм.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРосгвардия: Мурманский стрелок нейтрализован.

На место происшествия прибыли бойцы Росгвардии. Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» начали штурм крыши. Доступ на крышу им удалось получить не сразу — мужчина забаррикадировался. В результате действий силовиков стрелявшего удалось нейтрализовать.

На месте преступления были найдены и изъяты два экземпляра огнестрельного оружия. На видео с места преступления, опубликованном СУ СК России по Мурманской области, также запечатлены магазины, коробки из-под патронов.

Данные о пострадавших.

Первоначально Shot сообщил о нескольких пострадавших от действий стрелка. Об этом рассказали очевидцы. Позже пресс-служба Следственного комитета опровергла эту информацию. В ведомстве уточнили, что злоумышленник стрелял по экипажу патрульно-постовой службы. Жертв нет.

Последствия.

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который совершил стрельбу. Действия подозреваемого квалифицированы по статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.