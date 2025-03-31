Стрельба в Мурманске: что известно к этому часу

Неизвестный начал стрелять по людям в Кольском районе Мурманска.
В Мурманске мужчина открыл огонь по прохожим. Стрельбу он вел с крыши 14-этажного здания. Бойцы Росгвардии нейтрализовали злоумышленника, а на месте нашли две единицы огнестрельного оружия. Подробности произошедшего — в материале URA.RU.
Что произошло.
Неизвестный вечером 30 марта начал стрелять по людям в Мурманска. Мужчина залег на крышу многоэтажки по проспекту Кольскому. Об этом рассказали очевидцы, чуть позже информацию подтвердил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он также призвал жителей города не приближаться к месту ЧП.
Штурм.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРосгвардия: Мурманский стрелок нейтрализован.
На место происшествия прибыли бойцы Росгвардии. Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» начали штурм крыши. Доступ на крышу им удалось получить не сразу — мужчина забаррикадировался. В результате действий силовиков стрелявшего удалось нейтрализовать.
На месте преступления были найдены и изъяты два экземпляра огнестрельного оружия. На видео с места преступления, опубликованном СУ СК России по Мурманской области, также запечатлены магазины, коробки из-под патронов.
Данные о пострадавших.
Первоначально Shot сообщил о нескольких пострадавших от действий стрелка. Об этом рассказали очевидцы. Позже пресс-служба Следственного комитета опровергла эту информацию. В ведомстве уточнили, что злоумышленник стрелял по экипажу патрульно-постовой службы. Жертв нет.
Последствия.
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который совершил стрельбу. Действия подозреваемого квалифицированы по статье 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.