Стрельба в Мурманске: что известно к этому часу

Неизвестный вечером 30 марта начал стрелять по людям в Мурманска. Мужчина залег на крышу многоэтажки по проспекту Кольскому. Об этом рассказали очевидцы, чуть позже информацию подтвердил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он также призвал жителей города не приближаться к месту ЧП.