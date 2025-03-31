Shot: ВСУ атаковали аэродром в Калужской области, слышны взрывы

Взрывы прозвучали в Калужской области.
В Калужской области были слышны громкие взрывы. Инцидент произошел в районе Шайховки, где расположен аэродром, пишет Shot.
«ВСУ атаковали Калужскую область — местные жители сообщили, что слышали громкие взрывы в небе над Шайховкой. Предварительно, сработала система ПВО», — пишет Shot.
Ранее аналогичные инциденты с взрывами, вызванными работой систем противовоздушной обороны, происходили в других регионах России, включая Астраханскую и Волгоградскую области. В этих случаях также сообщалось о взрывах в ответ на атаки беспилотных летательных аппаратов.