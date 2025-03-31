Shot: ВСУ атаковали аэродром в Калужской области, слышны взрывы

Ранее аналогичные инциденты с взрывами, вызванными работой систем противовоздушной обороны, происходили в других регионах России, включая Астраханскую и Волгоградскую области. В этих случаях также сообщалось о взрывах в ответ на атаки беспилотных летательных аппаратов.