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Shot: ВСУ атаковали аэродром в Калужской области, слышны взрывы

В Калужской области были слышны громкие взрывы. Инцидент произошел в районе Шайховки, где расположен аэродром, пишет Shot.

Взрывы прозвучали в Калужской области.

В Калужской области были слышны громкие взрывы. Инцидент произошел в районе Шайховки, где расположен аэродром, пишет Shot.

«ВСУ атаковали Калужскую область — местные жители сообщили, что слышали громкие взрывы в небе над Шайховкой. Предварительно, сработала система ПВО», — пишет Shot.

Ранее аналогичные инциденты с взрывами, вызванными работой систем противовоздушной обороны, происходили в других регионах России, включая Астраханскую и Волгоградскую области. В этих случаях также сообщалось о взрывах в ответ на атаки беспилотных летательных аппаратов.