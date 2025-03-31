Губернатор Богомаз: силы ПВО отражают атаку беспилотников над Брянской областью

Украинские дроны атакуют территорию Брянской области. Ракетную опасность объявили в 00:30, позже налеты прекратились. Однако менее чем через полчаса беспилотники вновь атаковали регион. Об этом предупредил жителей губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ. Ведется работа по обнаружению и уничтожению воздушных целей. Александр Богомаз также обратился к жителям региона с просьбой соблюдать все необходимые меры безопасности.
«Уважаемые земляки! Наши защитники отражают вражескую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал губернатор.
После ночных ударов ВСУ по объектам энергетики уроженцы села Подывотье остались без света. Боевики атаковали населенный пункт FPV-дронами.