Губернатор Богомаз: силы ПВО отражают атаку беспилотников над Брянской областью

Украинские дроны атакуют территорию Брянской области. Ракетную опасность объявили в 00:30, позже налеты прекратились. Однако менее чем через полчаса беспилотники вновь атаковали регион. Об этом предупредил жителей губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.