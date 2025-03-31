СК РФ опубликовал кадры с крыши дома в Мурманске, откуда велась стрельба

Следственное управление СК РФ по Мурманской области обнародовало видеозапись, на которой запечатлены кадры с крыши многоэтажного дома в Мурманске, откуда мужчина вел огонь.
Региональное подразделение ведомства опубликовало ролик и фотографии с места преступления в своём Telegram-канале. На кадрах можно увидеть работу следственной группы и оружие, из которого, предположительно, велась стрельба.
Напомним, вечером 30 марта в Мурманске мужчина, находясь на крыше дома, начал стрелять по экипажу патрульно-постовой службы. В результате штурма стрелявшего удалось обезвредить.
По данным СК РФ, им оказался местный житель 1981 года рождения. Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).