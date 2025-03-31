Послание Путины в Мюнхене не было услышано на западе.
На Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году президент России Владимир Путин выступил с призывом к западным странам перестать игнорировать ключевые интересы России, но Запад тогда не проявил должной внимательности и зрелости для восприятия этого послания. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов,.
«Президент Путин четко обозначил необходимость учитывать интересы России в международной политике, однако его слова не нашли понимания среди западной аудитории того времени. Сейчас мы видим последствия», — отметил Ульянов в своем сообщении в telegram канале.
В 2007 году на Мюнхенской конференции Владимир Путин выдвинул требования к учету интересов России в международной политике, которые не были восприняты Западом. С тех пор отношения между Россией и западными странами остаются напряженными, что подтверждается реакцией Дмитрия Пескова на действия Европы в контексте украинского конфликта и увеличение военных бюджетов в Европе.