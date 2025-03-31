В 2007 году на Мюнхенской конференции Владимир Путин выдвинул требования к учету интересов России в международной политике, которые не были восприняты Западом. С тех пор отношения между Россией и западными странами остаются напряженными, что подтверждается реакцией Дмитрия Пескова на действия Европы в контексте украинского конфликта и увеличение военных бюджетов в Европе.