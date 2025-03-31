Суды Москвы запретили 18 страниц в соцсети с объявлением о найме

На страницах, которые заблокированы по решению судов, были размещены объявления о найме строителей в столичном регионе. При этом в них содержалась пометка, что вакансия доступна только лицам славянского происхождения. В ходе мониторинга интернета такие объявления были выявлены прокуратурой, которая сочла подобные условия дискриминацией по национальному признаку и нарушением трудовых прав граждан. Суды с доводами надзорного ведомства согласились.