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Суды Москвы запретили 18 страниц в соцсети с объявлением о найме

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Столичные суды с начала 2025 года заблокировали по меньшей мере 18 страниц в социальной сети «ВКонтакте», где были опубликованы объявления о найме на работу исключительно славян. Об этом сказано в соответствующих судебных решениях, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: AP 2024

«Признать информацию, размещенную на сайте сети Интернет “ВКонтакте” с доменным именем запрещенной к распространению в Российской Федерации», — сказано в судебных документах. Все решения приняты Нагатинским и Чертановским судами Москвы в феврале и марте 2025 года.

На страницах, которые заблокированы по решению судов, были размещены объявления о найме строителей в столичном регионе. При этом в них содержалась пометка, что вакансия доступна только лицам славянского происхождения. В ходе мониторинга интернета такие объявления были выявлены прокуратурой, которая сочла подобные условия дискриминацией по национальному признаку и нарушением трудовых прав граждан. Суды с доводами надзорного ведомства согласились.