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Reuters: Зеленский хочет отказаться от договора между США и Украиной

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил желание отказаться от договора между США и Украиной касательно ресурсов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Зеленский в очередной раз отказывается от соглашения с США.

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил желание отказаться от договора между США и Украиной касательно ресурсов. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Президент Зеленский намерен отказаться от соглашения по критическим минералам», — сообщает Reuters со ссылкой на Белый Дом. Подробности пока не раскрываются.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее согласовал соглашение по редкоземельным металлам с администрацией Трампа, однако в последний момент отказался от его подписания во время встречи в Овальном кабинете, что привело к конфликту с США и отмене сделки. Это решение Зеленского вызвало критику со стороны Белого дома.