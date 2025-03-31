Reuters: Зеленский хочет отказаться от договора между США и Украиной

Зеленский в очередной раз отказывается от соглашения с США.
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил желание отказаться от договора между США и Украиной касательно ресурсов. Об этом сообщает агентство Reuters.
«Президент Зеленский намерен отказаться от соглашения по критическим минералам», — сообщает Reuters со ссылкой на Белый Дом. Подробности пока не раскрываются.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее согласовал соглашение по редкоземельным металлам с администрацией Трампа, однако в последний момент отказался от его подписания во время встречи в Овальном кабинете, что привело к конфликту с США и отмене сделки. Это решение Зеленского вызвало критику со стороны Белого дома.