Reuters: Зеленский хочет отказаться от договора между США и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский ранее согласовал соглашение по редкоземельным металлам с администрацией Трампа, однако в последний момент отказался от его подписания во время встречи в Овальном кабинете, что привело к конфликту с США и отмене сделки. Это решение Зеленского вызвало критику со стороны Белого дома.