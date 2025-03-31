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В Вологде полностью ликвидировали пожар в ресторане

МЧС РФ отметило, что для борьбы с огнём привлекались 40 человек и 12 единиц техники.

Источник: Аргументы и факты

Пожар в ресторане в Вологде был полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее стало известно о локализации отрытого горения на площади 900 квадратных метров. Мэр города Андрей Накрошаев, в свою очередь, информировал, что из заведения были эвакуированы 15 человек.

Для борьбы с огнём привлекались 40 человек и 12 единиц техники.

Напомним, 24 марта крупный пожар произошёл в торговом центре в Ростове-на-Дону. При этом возгорание распространилось на кровлю соседнего пятиэтажного дома. По предварительной версии, которую представило МЧС России, пожар вспыхнул вследствие короткого замыкания.