В Вологде полностью ликвидировали пожар в ресторане

Пожар в ресторане в Вологде был полностью ликвидирован, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее стало известно о локализации отрытого горения на площади 900 квадратных метров. Мэр города Андрей Накрошаев, в свою очередь, информировал, что из заведения были эвакуированы 15 человек.
Для борьбы с огнём привлекались 40 человек и 12 единиц техники.
Напомним, 24 марта крупный пожар произошёл в торговом центре в Ростове-на-Дону. При этом возгорание распространилось на кровлю соседнего пятиэтажного дома. По предварительной версии, которую представило МЧС России, пожар вспыхнул вследствие короткого замыкания.