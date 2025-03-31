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Tehran Times: Иран готов ответить ракетами на эскалацию конфликта с США

Ракеты по всему Ирану загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США. Об этом пишет газета Tehran Times.

Иран ранее использовал ракеты для нападения на США.

Ракеты по всему Ирану загружены в пусковые установки и готовы к запуску в случае эскалации со стороны США. Об этом пишет газета Tehran Times.

«Иранские ракеты загружены в пусковые установки во всех городах с подземными базами и готовы к запуску. Открытие ящика Пандоры обойдется правительству США и его союзникам дорого», — говорится в сообщении газеты на ее странице в соцсети Х.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил озабоченность в связи с атаками хуситов на американские авианосцы и заявил о возможности силового ответа. Он также подчеркнул, что эти действия связаны напрямую с Ираном.