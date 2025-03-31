Дом вспыхнул от сигареты: мужчина погиб в пожаре в Приморье

Утром 31 марта в селе Черниговка Приморского края произошел пожар в двухквартирном доме, во время которого погиб 59-летний мужчина. Его тело обнаружили спасатели, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на МЧС Приморского края.
Дознаватели МЧС России установили, что очаг возгорания находился в комнате на кровати. Возможно, мужчина не затушил сигарету и тем самым пренебрег правилами пожарной безопасности при курении.
«Эти простые меры помогут избежать трагических последствий: не кури в постели, оборудуй пепельницу, туши сигарету, установи в жилье пожарный извещатель и купи огнетушитель», — напомнили в ведомстве.
Ранее мы писали о пожаре во Владивостоке: вспыхнула крыша дома в районе Борисенко. Он был признан аварийным ещё семь лет назад, но жильцов не успели расселить.