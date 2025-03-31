Машины вдребезги: выезд на встречную полосу в Приморье обернулся трагедией

По предварительной информации ведомства, водитель Toyota Sienta двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Voxy.
В аварии погибли женщина — пассажир последнего автомобиля, также травмы различной степени тяжести получили водители и семь пассажиров обеих машин.
«На месте автоаварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение».