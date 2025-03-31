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Машины вдребезги: выезд на встречную полосу в Приморье обернулся трагедией

В Приморье на дороге в сторону Хабаровска произошло смертельное ДТП.

Источник: ГУ МВД

В Приморье сотрудники ГИБДД вместе с работниками скорой помощи и МЧС работают на месте смертельной аварии. По информации УМВД России по региону, ДТП произошло на 393-м километре трассы А-370 «Уссури».

По предварительной информации ведомства, водитель Toyota Sienta двигался со стороны Владивостока в направлении Хабаровска. В какой-то момент он выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Voxy.

В аварии погибли женщина — пассажир последнего автомобиля, также травмы различной степени тяжести получили водители и семь пассажиров обеих машин.

«На месте автоаварии работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение».