В Литве шагающий земснаряд застрял в болоте при попытке поднять БТР

Шагающий земснаряд, который должен был поднять американский бронетранспортёр со дна водоёма в Литве, застрял в болоте, сообщила литовский министр обороны Довиле Шакалене.
Её слова приводит Telegram-канал «Военндело». По некоторым данным, сначала у земснаряда повредился шланг гидравлической системы, который отвечает за работу одной из его ног. Он застрял в иле во время замены поврежденного элемента.
Шакалене отметила, что на место направят ещё одну подобную машину. Кроме того, она предположила, что может понадобится третий экскаватор.
Напомним, 25 марта в литовском городе Пабраде пропали четверо военнослужащих армии США и гусеничная бронемашина БРЭМ M88 Hercules, на которой они передвигались.
Позже стало известно, что БТР удалось найти. Согласно информации минобороны Литвы, бронемашина находится под 4-метровым слоем воды и 2-метровым слоем илистого грунта.