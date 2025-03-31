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Военные США на границе с Литвой утопили БТР и потерялись: что известно

в материале URA.RU.

Технику, внутри которой могут находиться тела солдат, не могут извлечь уже более пяти суток.

Американский БТР, на котором передвигались военные во время учений в Литве, был обнаружен в болоте. Позднее командование сообщило о гибели военнослужащих, а саму технику не могут извлечь из воды уже пятые сутки. Подробности — в материале URA.RU.

Потеря военных и БТР.

Командование армии США в Европе заявило о пропавших американских военных. Бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ M88 Hercules, на которой они передвигались, обнаружили в ходе поисков в водоеме на литовском полигоне. Во время учений в ней находилось четверо солдат, которые пропали без вести.

Позднее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил о гибели военнослужащих. Американское военное командование назвало этот инцидент несчастным случаем. Он произошел недалеко от литовско-белорусской границы во время плановых маневров.

Американцы организовали спасательную операцию…

Вытащить технику пробовали американские военные. Машина была обнаружена с помощью миноискателей.

Глубина клюквенного болота с торфяными пустошами, куда угодил БТР, местами может достигать 3−5 метров, указали спасатели. Чтобы тяжелая техника могла подъехать, военные стали укреплять берег.

На пятые сутки стало известно, что машина находится под четырехметровым слоем воды и илистого грунта. Об этом сообщило Министерство обороны Литвы. Ныряльщики не смогли определить места креплений для буксировочных тросов. Операция по поиску экипажа продолжилась.

… но и она пошла не по плану.

Шагающий земснаряд, задействованный в операции по извлечению БТР со дна болота, тоже ушел в ил из-за аварии. У него разорвался шланг гидравлической системы, который отвечает за функционирование одной из его ног. В результате земснаряд застрял в трясине следом за бронетранспортером.