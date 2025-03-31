Военные США на границе с Литвой утопили БТР и потерялись: что известно

Шагающий земснаряд, задействованный в операции по извлечению БТР со дна болота, тоже ушел в ил из-за аварии. У него разорвался шланг гидравлической системы, который отвечает за функционирование одной из его ног. В результате земснаряд застрял в трясине следом за бронетранспортером.