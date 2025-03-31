В России увеличилось количество терактов.
Страны, враждебные по отношению к России, активизировали свои усилия по внедрению в умы россиян западных идеалов, ценностей и русофобии, особенно среди молодежи. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
«В 2024 году из 1387 лиц, совершивших такие преступления, 472 человека, или более трети, — это молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Среди них 97 несовершеннолетних от 14 до 17 лет, число которых почти удвоилось. При этом осуждено за такие деяния 55 подростков», — сообщил он в ходе интервью агентству РИА Новости.
В последнее время в России участились случаи привлечения к ответственности за террористические преступления, что связано с активизацией деятельности иностранных спецслужб, в том числе украинских. Согласно данным Следственного комитета РФ, только за 2024 год было расследовано 429 уголовных дел, связанных с терроризмом, в результате которых перед судом предстали 564 человека, завербованных украинскими агентами.