В Совбезе заявили о попытках внедрения западных ценностей в умы россиян

«В 2024 году из 1387 лиц, совершивших такие преступления, 472 человека, или более трети, — это молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет. Среди них 97 несовершеннолетних от 14 до 17 лет, число которых почти удвоилось. При этом осуждено за такие деяния 55 подростков», — сообщил он в ходе интервью агентству РИА Новости.