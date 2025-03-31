Япония передаст России осуждённого за контрабанду запрещённых веществ приморца

Мужчина был приговорён в Японии к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с принудительными работами и штрафу в 5 млн иен. По версии следствия, 10 декабря 2014 года он вместе с сообщником и неустановленными лицами сошёл на берег в порту Отару с судна под флагом Камбоджи, имея при себе более 26 килограммов психостимуляторов. Вещество было загружено в порту Находка и вывезено в Японию.