Япония передаст России осуждённого за контрабанду запрещённых веществ приморца

После почти девяти лет заключения в японской тюрьме 41-летний уроженец Приморья будет отбывать оставшийся срок наказания на родине. Власти Японии дали согласие на передачу осуждённого в Россию, а Приморский краевой суд признал и привёл в исполнение приговор суда города Саппоро, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Объединённую пресс-службу судебной системы Приморского края.
Мужчина был приговорён в Японии к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы с принудительными работами и штрафу в 5 млн иен. По версии следствия, 10 декабря 2014 года он вместе с сообщником и неустановленными лицами сошёл на берег в порту Отару с судна под флагом Камбоджи, имея при себе более 26 килограммов психостимуляторов. Вещество было загружено в порту Находка и вывезено в Японию.
По представлению ФСИН, Приморский краевой суд квалифицировал действия осуждённого по российскому законодательству — по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Осуждённый будет отбывать срок в колонии строгого режима до 13 ноября 2028 года.
Напомним, японская прокуратура требует назначить тюремный срок в 3,5 года для российского предпринимателя Андрея С., обвиняемого в экспорте товаров в РФ в обход японских санкций. Сторона защиты настаивает на штрафе и замене срока на условный, если будет принято такое решение. 38-летний уроженец Владивостока, руководитель торговой компании Astrade, был задержан полицией города Осака 10 июля 2024 года. Его подозревают в экспорте в Россию гидроциклов, судовых двигателей и подержанных мотоциклов.