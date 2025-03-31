Стармер обсудил с Трампом миротворцев на Украине

Ранее Стармер заявил, что лидеры европейских стран намерены усилить военное присутствие на Украине, чтобы отправить четкий сигнал президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул, что европейские страны готовы коллективно отвечать на вызовы и продвигать усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.