Стармер обсудил с Трампом миротворцев на Украине

Стармер созвонился с Трампом по Украине.
О миротворческих усилиях на Украине после встречи «коалиции желающих» в Париже рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера.
«Премьер-министр проинформировал президента США о продуктивных дискуссиях на встрече коалиции желающих в Париже на этой неделе. Это было сделано в рамках обсуждения ситуации на Украине», — передает РИА Новости.
Отмечается, что Стармер и Трамп также обсудили переговоры между командами Великобритании и США по экономической сделке.
В ходе разговора была затронута и тема экономики. Помимо Украины, Стармер и Трамп обсудили перспективы экономической сделки между Великобританией и США.
Ранее Стармер заявил, что лидеры европейских стран намерены усилить военное присутствие на Украине, чтобы отправить четкий сигнал президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул, что европейские страны готовы коллективно отвечать на вызовы и продвигать усилия по обеспечению мира и стабильности в регионе.