Трамп жестко оборвал мечты Зеленского

Трамп в очередной раз посмеялся над Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, но понимает, что этого никогда не произойдет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Он хочет быть членом НАТО. Что ж, ему никогда не стать членом НАТО, он это понимает», — сказал Трамп журналистам.
Позиция США относительно членства Украины в НАТО остается неизменной: Вашингтон не поддерживает вступление Киева в альянс. Тем не менее, обсуждается возможность предоставления Украине защиты по аналогии с пятой статьей НАТО, что может стать предметом дальнейших дискуссий между США, Европой и Украиной.