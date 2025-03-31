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Трамп жестко оборвал мечты Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, но понимает, что этого никогда не произойдет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп в очередной раз посмеялся над Зеленским.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина вступила в НАТО, но понимает, что этого никогда не произойдет. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Он хочет быть членом НАТО. Что ж, ему никогда не стать членом НАТО, он это понимает», — сказал Трамп журналистам.

Позиция США относительно членства Украины в НАТО остается неизменной: Вашингтон не поддерживает вступление Киева в альянс. Тем не менее, обсуждается возможность предоставления Украине защиты по аналогии с пятой статьей НАТО, что может стать предметом дальнейших дискуссий между США, Европой и Украиной.