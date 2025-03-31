Трамп жестко оборвал мечты Зеленского

Позиция США относительно членства Украины в НАТО остается неизменной: Вашингтон не поддерживает вступление Киева в альянс. Тем не менее, обсуждается возможность предоставления Украине защиты по аналогии с пятой статьей НАТО, что может стать предметом дальнейших дискуссий между США, Европой и Украиной.