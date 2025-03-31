В Красноярске будут судить напавшего на пассажира в аэропорту иностранца

По версии следствия, у обвиняемого было временное психическое расстройство. В неадекватном состоянии он схватил бутылку коньяка и нож в одном из кафе и начал преследовать двоих посетителей аэропорта. Одного из них, мужчину, он успел ударить лезвием в голову, шею и грудь. Позже ранения были оценены как легкий вред здоровью.