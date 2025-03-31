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В Красноярске будут судить напавшего на пассажира в аэропорту иностранца

Напавшим на посетителя аэропорта Красноярск иностранцем займутся медики.

Источник: Соцсети

В ближайшее время предстанет перед судом иностранец, напавший в январе 2025 года на посетителя аэропорта Красноярска. 31 марта в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что расследование уголовного дела о грабеже и покушении на убийство завершено.

По версии следствия, у обвиняемого было временное психическое расстройство. В неадекватном состоянии он схватил бутылку коньяка и нож в одном из кафе и начал преследовать двоих посетителей аэропорта. Одного из них, мужчину, он успел ударить лезвием в голову, шею и грудь. Позже ранения были оценены как легкий вред здоровью.

Нападавшего удалось задержать полицейским и очевидцам произошедшего. Пострадавшему вовремя оказали первую помощь, остановили кровотечение и доставили в больницу.

Красноярская транспортная прокуратура утвердила постановление о направлении дела в суд для применения к обвиняемому принудительной меры медицинского характера.