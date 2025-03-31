За неделю в Красноярском крае потушили 142 пожара

В Красноярском крае за прошедшую неделю случился 142 пожара, в которых 4 человека погибли и пять получили ожоги. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
Так, в минувшее воскресенье, 30 марта, в селе Сотниково загорелся дом на площади 186 квадратных метров. Огонь повредил кровлю дома, гараж и уничтожил два автомобиля. По данным МЧС, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки.
Всего за прошедшие сутки спасатели МЧС ликвидировали 31 пожар.
Чаще всего возгорания возникали из-за неосторожного обращения с огнём — 79 случаев, короткого замыкания электропроводки — 26 инцидентов и нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печей — 26 происшествий.