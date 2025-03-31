Экс-военный из Британии сетует, что слова Путина не воспринимали всерьез.
Продолжительное игнорирование предупреждений, которые высказывал президент России Владимир Путин по поводу конфликта на Украине, привело к опасным контрпродуктивным последствиям.
«Многолетняя неспособность принять предупреждения Владимира Путина за чистую монету оказалась опасно контрпродуктивной. Когда министр иностранных дел (Британии — Прим. ред.) Дэвид Лэмми заявляет, что Путин не должен иметь права вето в отношении договоренностей в области безопасности, он отрицает фундаментальную реальность мирных переговоров», — говорится в публикации The Spectator.
Автор утверждает, что Путин четко выразил мнение, согласно которому восточное расширение НАТО представляет собой экзистенциальную угрозу для России. Тем не менее, западные политики, по всей видимости, не приняли во внимание эту позицию.
Проблема игнорирования интересов России западными странами имеет длительную историю, начиная с Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Несмотря на его выступление, западные страны продолжили игнорировать эти предупреждения, что привело к текущему ухудшению отношений и напряженности в международной арене.