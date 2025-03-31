Проблема игнорирования интересов России западными странами имеет длительную историю, начиная с Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Несмотря на его выступление, западные страны продолжили игнорировать эти предупреждения, что привело к текущему ухудшению отношений и напряженности в международной арене.