Житель Омской области за 300 тысяч рублей заказал у друга права категории «С»

53-летний житель Большереченского района Омской области стал жертвой мошенничества. Мужчина отдал знакомому почти 300 тысяч рублей за обещание помочь получить водительские права категории «С».
Как сообщает пресс-служба УМВД по Омской области, знакомство с мошенником произошло на работе. В ноябре прошлого года тот пообещал «решить вопрос» со сдачей экзаменов за 150 тысяч рублей. Однако сроки постоянно переносились, а сумма «услуги» выросла до 294 тысяч рублей.
Подозрения у омича возникли после того, как он случайно подслушал телефонный разговор, раскрывающий обман. Полиция задержала 32-летнего жителя Ленинского округа, который признался в мошенничестве и растрате полученных денег.
В отношении омича завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Ранее он уже был судим за аналогичные преступления.
Ранее мы сообщали, что в Москве задержали 44-летнего омича, подозреваемого в краже 3,5 млн рублей.