Житель Омской области за 300 тысяч рублей заказал у друга права категории «С»

Как сообщает пресс-служба УМВД по Омской области, знакомство с мошенником произошло на работе. В ноябре прошлого года тот пообещал «решить вопрос» со сдачей экзаменов за 150 тысяч рублей. Однако сроки постоянно переносились, а сумма «услуги» выросла до 294 тысяч рублей.