Мужчину задержали после покушения на сбыт наркотиков в Подмосковье

«Вблизи дер. Матвеевское Московской области сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Львовского отдела полиции Управления МВД России по городскому округу Подольск задержали 33-летнего жителя подмосковного Одинцово, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт синтетического запрещенного вещества. В ходе личного досмотра мужчины, а также осмотра двух тайников, оборудованных им неподалеку от места задержания, полицейские обнаружили и изъяли в общей сложности 20 свертков с мефедроном общей массой около 10 кг, что подтвердили специалисты ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области», — говорится в материале.
Со слов подозреваемого, крупную партию «синтетики» он по указанию от куратора в мессенджере забрал из схрона в Наро-Фоминске для дальнейшего сбыта бесконтактным способом в городском округе Подольск. «Задержанный мужчина стал фигурантом уголовного дела, возбужденного следователем СУ УМВД России по городскому округу Подольск по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (“Покушение на сбыт наркотиков”). Подольским городским судом наркосбытчику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в ведомстве.