Мужчину задержали после покушения на сбыт наркотиков в Подмосковье

«Вблизи дер. Матвеевское Московской области сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Львовского отдела полиции Управления МВД России по городскому округу Подольск задержали 33-летнего жителя подмосковного Одинцово, подозреваемого в покушении на незаконный сбыт синтетического запрещенного вещества. В ходе личного досмотра мужчины, а также осмотра двух тайников, оборудованных им неподалеку от места задержания, полицейские обнаружили и изъяли в общей сложности 20 свертков с мефедроном общей массой около 10 кг, что подтвердили специалисты ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области», — говорится в материале.