Трамп указал на дедлайн для перемирия на Украине

Ранее президент Финляндии Александер Стубб выдвинул предложение, согласно которому режим прекращения огня на Украине будет установлен на 20 апреля. Он связал эту дату с христианским праздником Пасхой, а также с трехмесячным сроком нахождения Трампа на посту американского президента.