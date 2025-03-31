Трамп указал на дедлайн для перемирия на Украине

Трамп заявил, что для введения режима прекращения огня есть психологический дедлайн.
Для начала перемирия на Украине и введения режима прекращения огня у России есть крайние сроки, которые называются «психологическим дедлайном». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
«Это психологический дедлайн. Если я подумаю, что они затягивают, я не буду этому рад», — заявил Трамп для журналистов. Информацию передает РИА Новости.
Ранее президент Финляндии Александер Стубб выдвинул предложение, согласно которому режим прекращения огня на Украине будет установлен на 20 апреля. Он связал эту дату с христианским праздником Пасхой, а также с трехмесячным сроком нахождения Трампа на посту американского президента.