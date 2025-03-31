В Сеть попало видео штурма здания в Мурманске, где неизвестный открыл стрельбу

В Росгвардии опубликовали видео штурма дома в Мурманске, с крыши которого открыл стрельбу местный житель. На видео запечатлены бойцы спецназа на лестнице, которые готовятся к задержанию преступника.
30 марта вечером губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале сообщил, что неизвестный начал обстреливать патрульно-постовую службу в районе Кольского проспекта, 10.
На месте происшествия работали силовики. Кроме того, чиновник обратился к жителям с призывом соблюдать меры безопасности. Через некоторое время представители Росгвардии сообщили, что стрелявшего нейтрализовали — силовикам удалось пробраться на заблокированную крышу общежития. Пострадавших и жертв в результате инцидента нет.
Позже стало известно, что стрелок, которым оказался мужчина 1981 года рождения тяжело ранен. А Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Ранее неизвестный мужчина открыл стрельбу на севере Москвы в ходе бытового конфликта и скрылся. Стычка произошла между тремя людьми, двое из которых доставлены в отделение полиции для допроса, а стрелявший из травматического пистолета сбежал.
Кроме того, сообщалось о другом инциденте в Москве, где мужчина устроил стрельбу возле бара: таким образом он хотел впечатлить девушек, проходящих мимо заведения. ЧП произошло на Лесной улице — возле бара «Депо Лесная». Стрельбу открыл москвич, который в этот день отдыхал в заведении с друзьями.
А на днях в Екатеринбурге приезжий мужчина открыл стрельбу на фоне храма «Большой Златоуст». На его действия общественники планируют пожаловаться главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. На кадрах, которые публикуют общественники, видно, что мужчина достает из-за пазухи пистолет. После чего выпускает пулю в небо. При этом, вокруг него находятся люди. Они не ожидали такого поворота событий и были обеспокоены поведением мужчины.
В Выборге сторож местного завода открыл стрельбу из ружья в парадной. Теперь ему грозит уголовное дело. Громкие выстрелы напугали жильцов дома на улице Гагарина в Выборге вечером 24 марта. Пьяный 48-летний сторож местного завода открыл стрельбу из охотничьего ружья прямо в парадной. Как оказалось, конфликт произошел между мужчиной и его соседом. В какой-то момент спор перешел в «горячую» фазу.