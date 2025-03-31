В Сеть попало видео штурма здания в Мурманске, где неизвестный открыл стрельбу

А на днях в Екатеринбурге приезжий мужчина открыл стрельбу на фоне храма «Большой Златоуст». На его действия общественники планируют пожаловаться главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. На кадрах, которые публикуют общественники, видно, что мужчина достает из-за пазухи пистолет. После чего выпускает пулю в небо. При этом, вокруг него находятся люди. Они не ожидали такого поворота событий и были обеспокоены поведением мужчины.