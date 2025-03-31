Две школьницы разбились, упав с 16-го этажа в Волгограде

К месту происшествия прибыли экстренные службы. Сотрудники полиции опрашивают жильцов, чтобы установить обстоятельства случившегося. Очевидцы рассказали, что тела 15- и 16-летних девочек нашли у подъезда многоэтажки.
Следователи подтвердили гибель школьниц, но признаков насильственной смерти пока не выявили. По предварительным данным, рассматривается несколько версий случившегося.
В социальных сетях распространяется информация, что школьницы держались за руки перед падением. Следствие проверяет эти сведения. Как отмечают местные жители, вход на крышу здания оставался доступным, и подростки часто собирались там «посидеть».
Ранее в Пятигорске Ставропольского края правоохранители задержали школьника по подозрению в убийстве 20-летнего юноши, чьё тело обнаружили в парке. Согласно следствию, группа подростков жестоко избила молодого человека, причинив, в том числе тяжёлую травму головы, после чего 14-летний подросток задушил пострадавшего.