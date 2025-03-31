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Подростки в Новосибирске напали на сверстницу

Инцидент случился ещё в начале марта.

Источник: Соцсети

В Новосибирске произошёл инцидент, который привлёк внимание общественности. Группа подростков напала на свою сверстницу на улице Челюскинцев. Об этом стало известно из сообщения в telegram-канале «АСТ-54 Black».

Согласно информации, инцидент случился ещё в начале марта, но видео с записью событий появилось в сети только на днях. На кадрах видно, как молодые люди сначала сломали девочке очки, а затем отрезали ножницами её волосы.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному случаю. Представители ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что работают над установлением всех обстоятельств происшествия и личности участников, запечатлённых на видео.