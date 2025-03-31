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Трамп выступил против пошлин в отношении России

США «определенно» не поддерживают идею введения дополнительных пошлин против России. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Трамп высказался насчет повторных санкций.

США «определенно» не поддерживают идею введения дополнительных пошлин против России. Такое мнение высказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Я определенно не хотел бы вводить вторичные пошлины для России, но если бы они были введены, это было бы не очень хорошо для них», — цитируют Трампа РИА Новости.

Американский лидер выразил свое недовольство комментариями президента России Владимира Путина в адрес главы Украины Владимира Зеленского и руководства страны. Трамп описал свои чувства как «очень злые» и «взбешенные».