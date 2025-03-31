Туристы из Иркутска рассказали о страшном землетрясении в Таиланде

Туристы, прилетевшие из столицы Таиланда в Иркутск, рассказали о страшном землетрясении. По их словам, в Бангкоке людей из отелей экстренно выводили на улицу, все были напуганы, с небоскребов лилась вода, а на некоторых рушились стеклянные конструкции, пишет ИА IrkutskMedia.
Как передают «РИА Новости», в субботу, 29 марта, жители столицы Приангарья Надежда и Анатолий встречали в аэропорту рейс из столицы Таиланда. На нем домой возвращались дочери Елена, Татьяна и правнук Анатолий.
Надежда поделилась, что в среду, 26 марта, дети приехали из Паттайи в Бангкок, чтобы посмотреть город. Старшие члены семьи узнали о землетрясении из новостей. Сильно волновались, так как дозвониться получилось не сразу. Дочери рассказали, что толчок больше всего ощущался в отеле, где в момент землетрясения находился внук.
«Мы ехали на такси по мосту. В момент землетрясения мост качало. Мы даже не поняли, думали, что это ветер…. Потом водителю жена позвонила и сказала, что было землетрясение. Мы позвонили внуку, он сказал, что землетрясение, всех вывели на улицу, и они стояли на улице, ждали», — поделились туристы Елена и Татьяна.
Мальчик отметил, что находившиеся в отелях люди были сильно напуганы. Сам он в страхе выбежал на улицу в трусах и футболке, помнит, что в момент землетрясения в здании упал лифт, все спускались по лестнице.
Большинство туристов, прибывших рейсом из Бангкока в Иркутск, во время землетрясения находилась в Паттайе. По их словам, в этом городе все было спокойно. Находившиеся в момент подземного толчка в аэропорту Бангкока очевидцы поделились, что воздушная гавань не работала 20−30 минут, после заработала в штатном режиме и больше не закрывалась.