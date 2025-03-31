Туристы из Иркутска рассказали о страшном землетрясении в Таиланде

«Мы ехали на такси по мосту. В момент землетрясения мост качало. Мы даже не поняли, думали, что это ветер…. Потом водителю жена позвонила и сказала, что было землетрясение. Мы позвонили внуку, он сказал, что землетрясение, всех вывели на улицу, и они стояли на улице, ждали», — поделились туристы Елена и Татьяна.