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Политолог объяснил, почему Трампа разозлили слова Путина о Зеленском

Президент США Дональд Трамп недоволен из-за слов российского коллеги Владимира Путина о том, что глава Украины Владимир Зеленский нелегитимен, поэтому нужно ввести внешнее управление территорией страны. Такая реакция лидера Штатов является предсказуемой, потому что на этом фоне украинско-американская сделка по полезным ископаемым может быть признана недействительной. Об этом сообщил аналитик политических процессов и событий Алексей Чеснаков.

Трамп обеспокоен возможным срывом сделки по ресурсам на Украине.

Президент США Дональд Трамп недоволен из-за слов российского коллеги Владимира Путина о том, что глава Украины Владимир Зеленский нелегитимен, поэтому нужно ввести внешнее управление территорией страны. Такая реакция лидера Штатов является предсказуемой, потому что на этом фоне украинско-американская сделка по полезным ископаемым может быть признана недействительной. Об этом сообщил аналитик политических процессов и событий Алексей Чеснаков.

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«Вполне предсказуемая реакция бизнесмена, когда публично обозначаются основания, чтобы так ожидаемая им сделка по ресурсам была признана недействительной из-за отсутствия полномочий (либо очевидных претензий на отсутствие полномочий) у другой стороны», — написал Чеснаков. Информация опубликована в его telegram-канале.

Тем не менее, с оптимистической точки зрения, заявления Путина могут быть использованы как инструмент давления на Украину, отметил аналитик. В связи с этим процесс заключения сделки может быть ускорен, что обернется в пользу Дональда Трампа.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что не хочет заключать соглашение по полезным ископаемым со Штатами. Однако лидер США предостерег украинского коллегу, что в случае срыва сделки второго ждут «большие проблемы». Также Трамп отметил, что желание Зеленского вступить в НАТО неисполнимо, передает 360.ru.