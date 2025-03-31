Политолог объяснил, почему Трампа разозлили слова Путина о Зеленском

Президент США Дональд Трамп недоволен из-за слов российского коллеги Владимира Путина о том, что глава Украины Владимир Зеленский нелегитимен, поэтому нужно ввести внешнее управление территорией страны. Такая реакция лидера Штатов является предсказуемой, потому что на этом фоне украинско-американская сделка по полезным ископаемым может быть признана недействительной. Об этом сообщил аналитик политических процессов и событий Алексей Чеснаков.