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В Иркутске и районе двое детей и 10 взрослых пострадали в ДТП за неделю

За семь дней зарегистрировали 10 аварий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске и пригороде за минувшие семь дней зарегистрировали 10 аварий. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в ДТП пострадало 12 человек. Из них двое несовершеннолетних.

Всего за минувшую неделю произошло: 198 автоаварий, 377 транспортных средств повреждено, поделились инспекторы.

За прошедшую неделю госавтоинспекторы фиксировали по одному случаю наезда на пешехода, велосипедиста и на препятствие. А также съезд с проезжей части и наезд на стоящее авто. Четыре раза машины врезались друг в друга.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека погибли в жутком ДТП под Черемхово.