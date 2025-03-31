В Иркутске и районе двое детей и 10 взрослых пострадали в ДТП за неделю

В Иркутске и пригороде за минувшие семь дней зарегистрировали 10 аварий. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, в ДТП пострадало 12 человек. Из них двое несовершеннолетних.
Всего за минувшую неделю произошло: 198 автоаварий, 377 транспортных средств повреждено, поделились инспекторы.
За прошедшую неделю госавтоинспекторы фиксировали по одному случаю наезда на пешехода, велосипедиста и на препятствие. А также съезд с проезжей части и наезд на стоящее авто. Четыре раза машины врезались друг в друга.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека погибли в жутком ДТП под Черемхово.